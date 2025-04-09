Крайне правая «Альтернатива для Германии» впервые возглавила рейтинг партий ФРГ

По итогам досрочных выборов в Бундестаг, состоявшихся 23 февраля, блок ХДС/ХСС набрал 28,5% голосов. Второе место впервые в истории заняла «Альтернатива для Германии» с 20,8%, а третье — СДПГ. «Зеленые» и «Левые» получили 11,6% и 8,8%, BSW — 4,972%. Консерваторы и социал-демократы ведут переговоры о формировании правящей коалиции. Из-за затянувшихся обсуждений и отказа будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца от некоторых предвыборных обещаний его рейтинг, согласно различным опросам, стал снижаться.