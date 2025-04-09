В мэрии рассказали, как пройдет празднование Дня Победы в Уфе.

В среду на оперативном совещании в мэрии рассказали, как пройдут празднования Дня Победы в Уфе. По словам замглавы администрации города Владимира Жебровского, торжества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне станут одним из главных событий этого юбилейного года.
Он отметил, что по традиции утром 9 мая в Уфе состоятся торжественные церемонии возложения цветов к памятнику Героя России генерал-майора Минигали Шаймуратова на Советской площади, а также к Вечному огню и мемориалам в парке Победы.
«Одним из ключевых мероприятий Дня Победы станет торжественное прохождение военнослужащих Уфимского территориального гарнизона, учреждений силовых структур федеральных органов исполнительной власти, юнармейцев, кадетов, курсантов, ветеранов боевых действий и военной службы, которое состоится на проспекте Октября. Возглавит парад коробка военнослужащих, прибывших в краткосрочный отпуск из зоны специальной военной операции. Всего запланировано участие около двух тысяч человек», — отметил докладчик.
Как и в прошлом году, после прохождения военнослужащих уфимские кадеты, юнармейцы и «шаймуратовцы» пронесут полотнища Государственного флага России, знамени Победы, Государственного флага Башкортостана, флага Уфы.
Далее запланированы проход механизированной колонны и летно-показательные выступления малой авиации.
Владимир Жебровский отметил, что на площади перед «Уфа-Ареной» уже прошли первые две репетиции парада. Далее они будут организованы 10, 17 и 24 апреля с 15 до 17 часов.
Генеральные репетиции парада Победы в Уфе с перекрытием движения на проспекте Октября пройдут 4 и 7 мая с 19.00 до 21.00.
«Самыми почетными гостями парада будут ветераны Великой Отечественной войны, Герои России, участники специальной военной операции и члены их семей, представители ветеранских организаций. Всего на гостевых трибунах будет размещено более 400 человек», — добавил заммэра.
После официальной части, по его словам, на площади перед Русским драматическим театром состоится масштабная концертная программа. Запланированы выступления известных бардов, таких как Рамиль Бадамшин и Александр Лынник. Они исполнят песни, посвященные Великой Отечественной войне и специальной военной операции.
Также торжественные и памятные мероприятия пройдут во всех районах города. Площадками станут общественные пространства, парки культуры и отдыха, а также дворы, где проживают ветераны Великой Отечественной войны. Для них будут организованы индивидуальные парады.