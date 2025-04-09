В мэрии рассказали, как пройдет празднование Дня Победы в Уфе.

В среду на оперативном совещании в мэрии рассказали, как пройдут празднования Дня Победы в Уфе. По словам замглавы администрации города Владимира Жебровского, торжества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне станут одним из главных событий этого юбилейного года.