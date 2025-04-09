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Аксенов просит объявить выговоры главам всех городов и районов Крыма

Аксенов просит депутатов объявить выговоры главам всех муниципалитетов Крыма.

Источник: пресс-служба главы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов просит депутатов объявить выговоры главам всех муниципалитетов республики. Об этом руководитель региона сообщил в своем Telegram-канале.

«Принято решение обратиться к депутатам городских и районных советов с рекомендацией инициировать вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности и объявлении выговоров главам администраций всех муниципальных образований», — написал Аксенов.

Как пояснил глава Крыма, причиной для этого стало неудовлетворительное выполнение поручений. Они касались выстраивания коммуникации с председателями многоэтажек и работы с управляющими компаниями. Кроме того, главы городов и районов неисполнение кассового плана за первый квартал 2025 года.

Аксенов отметил, что взыскания снимут лишь в том случае, если все замечания устранят, и у людей не будет необходимости бороться за свои права, а их проблему будут решаться в рабочем режиме.