Аксенов просит объявить выговоры главам всех городов и районов Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов просит депутатов объявить выговоры главам всех муниципалитетов республики. Об этом руководитель региона сообщил в своем Telegram-канале.
«Принято решение обратиться к депутатам городских и районных советов с рекомендацией инициировать вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности и объявлении выговоров главам администраций всех муниципальных образований», — написал Аксенов.
Как пояснил глава Крыма, причиной для этого стало неудовлетворительное выполнение поручений. Они касались выстраивания коммуникации с председателями многоэтажек и работы с управляющими компаниями. Кроме того, главы городов и районов неисполнение кассового плана за первый квартал 2025 года.
Аксенов отметил, что взыскания снимут лишь в том случае, если все замечания устранят, и у людей не будет необходимости бороться за свои права, а их проблему будут решаться в рабочем режиме.