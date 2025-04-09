МИД России провел демарш поверенному в делах Эстонии

Посольство РФ в Эстонии в начале апреля сообщило, что сотрудники Эстонского военного музея уничтожили монументы памяти бойцов Красной армии, освобождавших территорию Эстонии от нацистской оккупации.
«В связи с очередным актом вандализма на Таллинском военном кладбище 7 апреля проведен демарш временному поверенному в делах Эстонии в России Яне Ванамельдер, которой указано, что после встречи в МИД России в марте с.г. по вопросу осквернения надгробий советских военнослужащих Таллин не только не сделал необходимых выводов, но и цинично продолжил вести ситуацию к дальнейшему ухудшению», — говорится в заявлении на сайте МИД РФ.
«Россия решительно осуждает злонамеренные действия Таллина, направленные на осквернение мемориалов на захоронениях советских военнослужащих, в том числе тех, кто отдал свою жизнь за освобождение Европы от нацистского порабощения. Это особо кощунственно в год 80-летия Великой Победы», — говорится в заявлении.
Латвия, Литва и Эстония стали одними из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившими советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине.
Правительство Эстонии 4 августа прошлого года объявило о начале кампании по демонтажу советских военных памятников и перезахоронению останков солдат на всей территории республики. При государственной канцелярии была создана комиссия по советским памятникам, в задачу которой входила организация демонтажа надгробий и памятников с советской символикой в общественных местах или замена надгробий на нейтральные. Комиссия насчитала в стране 322 мемориала и памятника над захоронениями, на которых нанесена символика советской власти. Из них 244 подлежат сносу или замене.