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Эстония лишила белорусов права голосовать на местных выборах

Президент Эстонии утвердил закон, лишающий белорусов права голоса на местных выборах.

Источник: Комсомольская правда

Эстония лишила белорусов и россиян права голосовать на местных выборах. Президент Эстонии Алар Карис утвердил закон, касающийся внесения изменений в Конституцию, согласно которому, граждане третьих стран (сюда относятся в том числе граждане Беларуси и России) не смогут голосовать на местных выборах. Об этом сообщают эстонские СМИ, пишет БелТА.

Согласно поправкам, право голоса на местных выборах остается только у граждан Эстонии, а также стран ЕС. Вместе с тем предполагается, что на выборах, которые пройдут осенью 2025 года, лица без гражданства (обладатели серых паспортов) смогут принять в них участие, но в дальнейшем и они будут лишены права голоса.

Тем временем Сейм Литвы намерен лишить белорусов права голосовать на местных выборах.

Ранее Латвия заявила об ужесточении въезда для белорусов со штрафом до €2000.

А еще Россельхознадзор не впустил в РФ из Беларуси микроавтобус с хомяками и попугаями.