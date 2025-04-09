Эстония лишила белорусов права голосовать на местных выборах

Эстония лишила белорусов и россиян права голосовать на местных выборах. Президент Эстонии Алар Карис утвердил закон, касающийся внесения изменений в Конституцию, согласно которому, граждане третьих стран (сюда относятся в том числе граждане Беларуси и России) не смогут голосовать на местных выборах. Об этом сообщают эстонские СМИ, пишет БелТА.
Согласно поправкам, право голоса на местных выборах остается только у граждан Эстонии, а также стран ЕС. Вместе с тем предполагается, что на выборах, которые пройдут осенью 2025 года, лица без гражданства (обладатели серых паспортов) смогут принять в них участие, но в дальнейшем и они будут лишены права голоса.
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