Эстония лишила белорусов права голосовать на местных выборах

Согласно поправкам, право голоса на местных выборах остается только у граждан Эстонии, а также стран ЕС. Вместе с тем предполагается, что на выборах, которые пройдут осенью 2025 года, лица без гражданства (обладатели серых паспортов) смогут принять в них участие, но в дальнейшем и они будут лишены права голоса.