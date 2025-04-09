Лукашенко призвал страны ЕАЭС развиваться и захватывать другие рынки

Кроме того, по его словам, много общего и в культуре народов государств ЕАЭС, которые спокойно взаимодействуют друг с другом. «Мусульмане, иудеи, католики, православные здесь живут. Что, мы друг на друга зверем смотрим? Нет, мы нашли понимание. Да, определенные трения есть, они всегда будут. Но мы едины, мы свои люди. Пасху празднуем, Навруз празднуем… И мусульмане, и христиане, и иудеи», — отметил белорусский лидер.