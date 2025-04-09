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The National Interest: как хуситы переиграли Вашингтон

Несмотря на усилия ВМС США и союзников, Вашингтону не удалось сохранить свободу судоходства в одной из ключевых морских точек мира — Красном море. Продолжающееся противостояние с йеменскими хуситами чревато опасными последствиями для США как мировой морской державы, предупреждает юрист-международник Рамон Маркс в статье для The National Interest.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Разношерстная повстанческая группировка хуситов удерживает один из самых важных стратегических водных путей в мире более двух лет. Технологическая революция в военном деле обеспечила им возможность перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море и бросить вызов морскому господству США, говорится в статье.

Хуситы используют беспилотники и ракетные комплексы наземного базирования для уничтожения военных кораблей за сотни километров от прибрежных линий. Военно-морской флот США, уже перестав быть крупнейшим в мире и уступив эту позицию Китаю, ищет новые способы борьбы с хуситами.

Оказалось, что устаревшие авианосцы и другие военные корабли, оснащенные дорогостоящими и сложными пилотируемыми самолетами и ракетными комплексами, не подходят для войны с простыми повстанцами.

Однако разработка и усовершенствование средств противодействия может занять годы, считает Маркс.

К тому же ВМФ США перегружен задачами. Для отражения нападений хуситов американцы задействовали в районе Красного моря две авианосные боевые группы и тем не менее не смогли разблокировать морские проходы. Однако им надо выполнять задачи и в других частях мира, преимущественно в Индо-Тихоокеанском регионе, где Тихоокеанскому флоту США с его примерно 200 кораблями противостоят ВМС Народно-освободительной армии Китая, насчитывающие более 400 боевых кораблей. Помимо Китая и хуситов, ВМФ США должен быть готов к встрече с Ираном, чтобы помочь защитить Израиль от волн иранских ракетных атак и атак беспилотников.

Поэтому сосредоточение одной или нескольких авианосных боевых групп США в Красном море для борьбы с хуситами становится дорогостоящей и неоправданной задачей, отмечает Маркс.

Осознав это, администрация Трампа приступила к более агрессивным действиям в отношении хуситов за счет наращивания военно-воздушных сил в регионе и нанесения авиационных ударов по повстанческой группировке. Но и этого может оказаться недостаточно, считает Маркс. Хотя за три недели США потратили на авиационные боеприпасы более 1 млрд долларов, атаки хуситов в Красном море продолжаются.

Если американская авиация окажется бесполезной, Вашингтону придется принять трудное решение.

Первый вариант уйти из района Красного моря и предоставить борьбу с хуситами европейским союзникам, поскольку Западная Европа экономически больше зависит от доступа к транспортному маршруту по Красному морю, чем Соединенные Штаты. Но после поспешного вывода американских войск из Афганистана этот вариант стал бы неправильным сигналом для Ирана. Он был бы истолкован как еще один признак стратегического упадка США.

Второй вариант — дальнейшая эскалация, включая возможный военно-морской карантин и наземные рейды.

Хуситы загнали США в стратегическую ловушку, не оставив хороших вариантов.

После фиаско в Афганистане Вашингтон не может допустить, чтобы авторитет США продолжил катастрофически снижаться. Если США не смогут разрешить конфликт в Красном море, им придется расплачиваться за стратегические последствия. И не исключено, что наступит время, когда у Вашингтона не будет другого выбора, кроме как пойти на дальнейшую эскалацию. Или потерпеть еще одно фиаско, но в этот раз от рук хуситов.