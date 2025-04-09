The National Interest: как хуситы переиграли Вашингтон

К тому же ВМФ США перегружен задачами. Для отражения нападений хуситов американцы задействовали в районе Красного моря две авианосные боевые группы и тем не менее не смогли разблокировать морские проходы. Однако им надо выполнять задачи и в других частях мира, преимущественно в Индо-Тихоокеанском регионе, где Тихоокеанскому флоту США с его примерно 200 кораблями противостоят ВМС Народно-освободительной армии Китая, насчитывающие более 400 боевых кораблей. Помимо Китая и хуситов, ВМФ США должен быть готов к встрече с Ираном, чтобы помочь защитить Израиль от волн иранских ракетных атак и атак беспилотников.