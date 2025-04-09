The National Interest: как хуситы переиграли Вашингтон

Разношерстная повстанческая группировка хуситов удерживает один из самых важных стратегических водных путей в мире более двух лет. Технологическая революция в военном деле обеспечила им возможность перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море и бросить вызов морскому господству США, говорится в статье.
Хуситы используют беспилотники и ракетные комплексы наземного базирования для уничтожения военных кораблей за сотни километров от прибрежных линий. Военно-морской флот США, уже перестав быть крупнейшим в мире и уступив эту позицию Китаю, ищет новые способы борьбы с хуситами.
Однако разработка и усовершенствование средств противодействия может занять годы, считает Маркс.
К тому же ВМФ США перегружен задачами. Для отражения нападений хуситов американцы задействовали в районе Красного моря две авианосные боевые группы и тем не менее не смогли разблокировать морские проходы. Однако им надо выполнять задачи и в других частях мира, преимущественно в Индо-Тихоокеанском регионе, где Тихоокеанскому флоту США с его примерно 200 кораблями противостоят ВМС Народно-освободительной армии Китая, насчитывающие более 400 боевых кораблей. Помимо Китая и хуситов, ВМФ США должен быть готов к встрече с Ираном, чтобы помочь защитить Израиль от волн иранских ракетных атак и атак беспилотников.
Осознав это, администрация Трампа приступила к более агрессивным действиям в отношении хуситов за счет наращивания военно-воздушных сил в регионе и нанесения авиационных ударов по повстанческой группировке. Но и этого может оказаться недостаточно, считает Маркс. Хотя за три недели США потратили на авиационные боеприпасы более 1 млрд долларов, атаки хуситов в Красном море продолжаются.
Первый вариант — уйти из района Красного моря и предоставить борьбу с хуситами европейским союзникам, поскольку Западная Европа экономически больше зависит от доступа к транспортному маршруту по Красному морю, чем Соединенные Штаты. Но после поспешного вывода американских войск из Афганистана этот вариант стал бы неправильным сигналом для Ирана. Он был бы истолкован как еще один признак стратегического упадка США.
Второй вариант — дальнейшая эскалация, включая возможный военно-морской карантин и наземные рейды.
После фиаско в Афганистане Вашингтон не может допустить, чтобы авторитет США продолжил катастрофически снижаться. Если США не смогут разрешить конфликт в Красном море, им придется расплачиваться за стратегические последствия. И не исключено, что наступит время, когда у Вашингтона не будет другого выбора, кроме как пойти на дальнейшую эскалацию. Или потерпеть еще одно фиаско, но в этот раз от рук хуситов.