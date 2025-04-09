Мирзиёев прокомментировал пошлины Трампа: «Ошибаются те, кто думает, что нас это не затронет»

«Ошибаются те, кто думает, что эти потрясения нас не затронут. Ведь часть этих средств могла бы поступить к нам в виде инвестиций, кредитов или евробондов!» — заявил глава государства, напомнив, что за последние несколько дней международные финансовые рынки потеряли около 10 триллионов долларов.