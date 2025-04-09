Мирзиёев прокомментировал пошлины Трампа: «Ошибаются те, кто думает, что нас это не затронет»

Напомним, под ограничения, объявленные Вашингтоном, попали 183 страны, включая Узбекистан. Это означает, что отныне все товары, поступающие на американский рынок из этих стран, будут облагаться дополнительными налогами.
Для Узбекистана установлен базовый тариф — 10%. Для сравнения: Казахстан получил ставку в 27%, Евросоюз — 20%, Великобритания — также 10%. Самые высокие пошлины введены в отношении Камбоджи (49%), Вьетнама (46%) и Шри-Ланки (44%).
На видеоселекторном совещании, которое проходит в эти минуты в Ташкенте, Шавкат Мирзиёев отметил, что на фоне глобальных потрясений в мировой экономике необходимо срочно адаптироваться к новым реалиям.
«Ошибаются те, кто думает, что эти потрясения нас не затронут. Ведь часть этих средств могла бы поступить к нам в виде инвестиций, кредитов или евробондов!» — заявил глава государства, напомнив, что за последние несколько дней международные финансовые рынки потеряли около 10 триллионов долларов.
Что делать в новых условиях?
Президент подчеркнул, что в условиях усиления внешнего давления всем региональным администрациям и экономическим структурам необходимо ежедневно отслеживать ситуацию на местах, анализировать объёмы производства, сохранение рабочих мест и показатели экспорта.
Хокимам районов и областей поручено плотно работать с местным бизнесом и оперативно решать проблемы предпринимателей. Ответственным за экономику предписано каждую неделю проводить детальный анализ проблем по отраслям и предлагать практические меры.
От редакции отметим, что ближайший год, безусловно, станет серьёзным испытанием для экономики страны — и одновременно шансом показать, насколько Узбекистан готов к глобальным вызовам.