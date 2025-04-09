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СМИ рассказали о назначениях в новое правительство Германии

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) назначит министра обороны, а блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) — министра иностранных дел для нового правительства ФРГ, сообщает газета Bild со ссылкой на источники, знакомые с ходом коалиционных переговоров.

Источник: © РИА Новости

В настоящее время ХДС/ХСС и СДПГ ведут переговоры о формировании правящей коалиции. Глава ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц 23 февраля выразил намерение сформировать новое правительство к Пасхе, которую в этом году в стране будут отмечать 20 апреля.

«ХДС/ХСС получат министерство внутренних дел и министерство иностранных дел. СДПГ получит министерство финансов, министерство обороны и министерство юстиции», — говорится в статье.

Примечательно, что политик из блока ХДС/ХСС в таком случае возглавит внешнеполитическое ведомство впервые почти за 60 лет, а действующий министр обороны Германии от СДПГ Борис Писториус сможет остаться на своем посту.

Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали «Зеленые» (11,6%), «Левая партия» (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства «Союз южношлезвигских избирателей», получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.