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«Сибиряки — это наши люди». Лукашенко поделился ожиданиями от поединка «Динамо-Минск» и «Трактора»

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился с хоккеистами «Динамо-Минск» ожиданиями от предстоящего матча «зубров» с челябинским «Трактором», передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БелТА

«Я посмотрел игры “Трактора” — один в один ваша игра: быстрая, иногда без оглядки», — поделился мнением об игре будущего соперника «Динамо-Минск» Президент и назвал «Трактор» командой, с которой «можно играть».

Лукашенко приехал на тренировку «Динамо-Минск» — поддержать «зубров» перед ¼ финала Кубка Гагарина.

Александр Лукашенко заметил, что сибиряки — это наши люди, и добавил, что в свое время в Сибирь сослали многих белорусов. «Они там Сибирь создавали, пол-России. Поэтому это наши люди, белорусские. Но спорт есть спорт», — добавил Президент.

Сегодня Александр Лукашенко побывал на тренировке «Динамо-Минск». Президент поддержал нашу команду, которой в ¼ финала «Кубка Гагарина» предстоит встреча с челябинским «Трактором». Первые два матча «зубры» проведут на выезде в Челябинске 12 и 14 апреля.