«Сибиряки — это наши люди». Лукашенко поделился ожиданиями от поединка «Динамо-Минск» и «Трактора»

«Я посмотрел игры “Трактора” — один в один ваша игра: быстрая, иногда без оглядки», — поделился мнением об игре будущего соперника «Динамо-Минск» Президент и назвал «Трактор» командой, с которой «можно играть».
Лукашенко приехал на тренировку «Динамо-Минск» — поддержать «зубров» перед ¼ финала Кубка Гагарина.
Александр Лукашенко заметил, что сибиряки — это наши люди, и добавил, что в свое время в Сибирь сослали многих белорусов. «Они там Сибирь создавали, пол-России. Поэтому это наши люди, белорусские. Но спорт есть спорт», — добавил Президент.
Сегодня Александр Лукашенко побывал на тренировке «Динамо-Минск». Президент поддержал нашу команду, которой в ¼ финала «Кубка Гагарина» предстоит встреча с челябинским «Трактором». Первые два матча «зубры» проведут на выезде в Челябинске 12 и 14 апреля.