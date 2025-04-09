«Сибиряки — это наши люди». Лукашенко поделился ожиданиями от поединка «Динамо-Минск» и «Трактора»

Александр Лукашенко заметил, что сибиряки — это наши люди, и добавил, что в свое время в Сибирь сослали многих белорусов. «Они там Сибирь создавали, пол-России. Поэтому это наши люди, белорусские. Но спорт есть спорт», — добавил Президент.