Захарова прокомментировала пошлины США против «островов пингвинов»

«Мне хочется спросить у всех тех, кто сейчас либо с усмешкой, либо с недопониманием комментирует введение американских пошлин в отношении тех территорий, который населены только тюленями и пингвинами: а где же все были раньше, когда много лет, если не десятилетий США относились к заселённым людьми территориям, странам, государствам как к местам, где проживают только тюлени и пингвины?» — сказала она в ходе брифинга.