Захарова прокомментировала пошлины США против «островов пингвинов»

«Мне хочется спросить у всех тех, кто сейчас либо с усмешкой, либо с недопониманием комментирует введение американских пошлин в отношении тех территорий, который населены только тюленями и пингвинами: а где же все были раньше, когда много лет, если не десятилетий США относились к заселённым людьми территориям, странам, государствам как к местам, где проживают только тюлени и пингвины?» — сказала она в ходе брифинга.
Она добавила, что, к сожалению, это идеология многих представителей американских элит — относиться, как к тюленям и пингвинам, к людям, не видя проблем, трагедий, не осознавая, какое разрушение они наносят своими незаконными, нелегитимными, а порой даже преступными телодвижениями, санкциями, торговыми войнами.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной — чтобы вместо дефицита был баланс. Пошлины на товары из Европейского союза будут достигать 20%. Трамп пообещал доход бюджета от пошлин в размере 6−7 триллионов долларов. Власти ряда стран заявили, что введут ответные меры.
Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила увеличение импортных пошлин на товары из Китая, уточнив, что они заработают с начала среды по местному времени. Как сообщал телеканал Fox News, США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%.