Полковник Ходаренок: США передают Европе ответственность за поставки оружия Киеву

Есть и еще одна версия происходящего в Жешуве. По большей части, она исключительно из области желаемого. А если предположить, что переговоры о возможном перемирии между всеми заинтересованными сторонами идут достаточно успешно (информации о них в публичном доступе почти нет), уже наметились какие-либо сроки и этапы, и необходимость в функционировании пункта материально-технического обеспечения в Жешуве в авральном режиме скоро отпадет?