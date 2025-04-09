Politico: США обеспокоены «волевыми» переговорщиками из России и Ирана

Согласно изданию, ряд чиновников администрации президента США Дональда Трампа уже сомневаются в способности Уиткоффа вести переговоры одновременно по двум направлениям.
«Еще один фактор, который беспокоит представителей органов национальной безопасности: Россия и Иран порождают одних из самых волевых переговорщиков в мире», — говорится в публикации.
Как отмечает Politico, некоторые западные дипломаты «десятилетиями» ведут переговоры как с Россией, так и с Иранам по вопросам, касающимся спорных территорий, прекращения огня или контроля над вооружениями.
Когда издание попросило одного восточноевропейского чиновника сказать впечатления от переговоров с РФ, он указал на то, что российские переговорщики «хитрые».
Ранее президент США Дональд Трамп объявил об идущих переговорах с Ираном, добавив, что в субботу пройдет встреча «почти на высшем уровне». Во вторник официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что переговоры представителей США и Ирана в субботу будут прямыми. Также официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс заявляла, что в предстоящих переговорах будет участвовать Уиткофф.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.