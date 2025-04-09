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Politico: США обеспокоены «волевыми» переговорщиками из России и Ирана

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Чиновники ведомств национальной безопасности США обеспокоены тем, что спецпосланнику американского президента по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу приходится иметь дело с «волевыми» переговорщиками из России и Ирана, сообщает издание Politico.

Источник: © РИА Новости

Согласно изданию, ряд чиновников администрации президента США Дональда Трампа уже сомневаются в способности Уиткоффа вести переговоры одновременно по двум направлениям.

«Еще один фактор, который беспокоит представителей органов национальной безопасности: Россия и Иран порождают одних из самых волевых переговорщиков в мире», — говорится в публикации.

Как отмечает Politico, некоторые западные дипломаты «десятилетиями» ведут переговоры как с Россией, так и с Иранам по вопросам, касающимся спорных территорий, прекращения огня или контроля над вооружениями.

Когда издание попросило одного восточноевропейского чиновника сказать впечатления от переговоров с РФ, он указал на то, что российские переговорщики «хитрые».

Ранее президент США Дональд Трамп объявил об идущих переговорах с Ираном, добавив, что в субботу пройдет встреча «почти на высшем уровне». Во вторник официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что переговоры представителей США и Ирана в субботу будут прямыми. Также официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс заявляла, что в предстоящих переговорах будет участвовать Уиткофф.

Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.