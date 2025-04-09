Глава Исаклинского района отправлен в отставку за субсидии брату

«Установлено, что в период 2020—2024 гг. комиссия по вопросам предоставления мер поддержки сельскохозяйственным производителям под председательством главы района Валерия Ятманкина неоднократно принимала решения о предоставлении субсидий его родному брату — индивидуальному предпринимателю, а в рамках мероприятий государственного экологического контроля (надзора) глава района объявлял ему предостережения», — рассказали в прокуратуре.