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Глава Исаклинского района отправлен в отставку за субсидии брату

Исаклинский райсуд удовлетворил требования прокурора об изменении основания увольнения главы того же района Валерия Ятманкина. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Источник: Reuters

Как отмечает надзорное ведомство, ранее была проведена проверка соблюдения закона об урегулировании конфликта интересов.

«Установлено, что в период 2020—2024 гг. комиссия по вопросам предоставления мер поддержки сельскохозяйственным производителям под председательством главы района Валерия Ятманкина неоднократно принимала решения о предоставлении субсидий его родному брату — индивидуальному предпринимателю, а в рамках мероприятий государственного экологического контроля (надзора) глава района объявлял ему предостережения», — рассказали в прокуратуре.

По закону Валерий Ятманкин должен был уведомить Собрание представителей района о возможном возникновении конфликта интересов. Но он этого не сделал. Тогда прокуратура подала в суд и потребовала прекратить полномочия главы района.

Но Собрание представителей района приняло решение о прекращении полномочий главы района в связи с отставкой по собственному желанию. Причем, Ятманкин написал в соцсетях, что «решение далось ему нелегко».

Сейчас же суд удовлетворил требования прокуратуры и вынес решение об изменении оснований и формулировки прекращения полномочий на связанную с неисполнением обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции.

Напомним, Ятманкин возглавлял муниципалитет с 2007 г. и переизбирался.