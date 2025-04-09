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Грызлов: народы России и Беларуси невозможно поставить на колени

Российская сторона запланировала целый ряд мероприятий в течение года, посвященных победе советского народа в войне.

Источник: Sputnik.by

БАРАНОВИЧИ, 9 апр — Sputnik. Россия и Беларусь обязаны сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, сказал посол РФ Борис Грызлов после церемонии открытия мемориальной таблички в честь подпольщицы Розалии Фридзон, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, враги нашей общей Отчизны — России и Беларуси — пытаются переписать историю.

«Мы обязаны сохранять историческую память», — отметил российский дипломат.

Грызлов обратил внимание на то, что нужно всем везде рассказывать, как все происходило на самом деле.

«Сейчас мы боремся с фашизмом: вот уже XXI век на территории Украины, которую превратили в анти-Россию: в страну, где западный мир борется с нашим общим Отечеством и пытается поставить на колени. Это невозможно. Наши народы поставить на колени невозможно», — выразил уверенность он.

Посол России рассказал, что празднование 80-летия победы над фашизмом 9 мая станет грандиозным событием.

«Весь этот 2025 год — это 80-летие победы над фашизмом. Мы будем об этом говорить на протяжении всего года», — заверил Грызлов.