Грызлов: народы России и Беларуси невозможно поставить на колени

БАРАНОВИЧИ, 9 апр — Sputnik. Россия и Беларусь обязаны сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, сказал посол РФ Борис Грызлов после церемонии открытия мемориальной таблички в честь подпольщицы Розалии Фридзон, передает корреспондент Sputnik.
По его словам, враги нашей общей Отчизны — России и Беларуси — пытаются переписать историю.
«Мы обязаны сохранять историческую память», — отметил российский дипломат.
Грызлов обратил внимание на то, что нужно всем везде рассказывать, как все происходило на самом деле.
«Сейчас мы боремся с фашизмом: вот уже XXI век на территории Украины, которую превратили в анти-Россию: в страну, где западный мир борется с нашим общим Отечеством и пытается поставить на колени. Это невозможно. Наши народы поставить на колени невозможно», — выразил уверенность он.
Посол России рассказал, что празднование 80-летия победы над фашизмом 9 мая станет грандиозным событием.
«Весь этот 2025 год — это 80-летие победы над фашизмом. Мы будем об этом говорить на протяжении всего года», — заверил Грызлов.