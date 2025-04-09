Грызлов: народы России и Беларуси невозможно поставить на колени

«Сейчас мы боремся с фашизмом: вот уже XXI век на территории Украины, которую превратили в анти-Россию: в страну, где западный мир борется с нашим общим Отечеством и пытается поставить на колени. Это невозможно. Наши народы поставить на колени невозможно», — выразил уверенность он.