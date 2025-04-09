Гуцул потребовала открытого суда по продлению ее ареста

«Я настаиваю на том, чтобы заседание было открытым. Мне нечего скрывать, и я хочу, чтобы люди знали правду о выдвигаемых против меня обвинениях», — сказала Гуцул журналистам, когда ее доставили под усиленным конвоем в зал заседания.