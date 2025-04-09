Гуцул потребовала открытого суда по продлению ее ареста

КИШИНЕВ, 9 апр — Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул потребовала проведения открытого судебного заседания по вопросу продления её ареста.
В среду суд в Кишиневе должен вынести очередное решение о мере пресечения главе Гагаузии. Прокуратура Молдавии ранее направила в суд ходатайство о продлении срока ареста для Гуцул, что вызвало новую волну протестов среди её сторонников и представителей оппозиции. Ее 20-дневный арест завершается 14 апреля.
«Я настаиваю на том, чтобы заседание было открытым. Мне нечего скрывать, и я хочу, чтобы люди знали правду о выдвигаемых против меня обвинениях», — сказала Гуцул журналистам, когда ее доставили под усиленным конвоем в зал заседания.
Как сообщил ранее в среду советник Гуцул Юрий Кузнецов, прокуратура Молдавии потребовала продлить арест главы автономии на 30 суток.
У здания суда в Кишиневе собрались сторонники Гуцул, они митингуют в ее поддержку, требуя справедливого решения.