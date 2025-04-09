Firstpost: почему повестка Трампа может провалиться на промежуточных выборах

Глобальная торговая война, развязанная американским президентом, не только подорвет экономику и рынки по всему миру, но и может привести к тому, что на промежуточных выборах в ноябре 2026 года Республиканская партия потеряет незначительное большинство в обеих палатах конгресса. Это серьезно осложнит принятие Трампом политических решений до конца его президентского срока, говорится в статье.
Либеральный демократ Сьюзан Кроуфорд обошла своего оппонента-республиканца Брэда Шимела, которого активно финансирует Илон Маск, с перевесом в 56% против 44% голосов и получила место в Верховном суде Висконсина. Эта победа выявила решительный сдвиг в общественном мнении относительно Трампа и Маска.
Торговая война Трампа разделила общественное мнение в стране. Ответные тарифы со стороны Китая и Европейского союза, двух крупнейших торговых партнеров США, приведут к разгону продовольственной инфляции и росту цен на импортные товары. Как напомнил на прошлой неделе Аарон Блейк, политический корреспондент The Washington Post, сенатор-республиканец Линдси Грэм* еще в 2016 году предупреждал: «Если мы выдвинем Трампа, нас уничтожат, и мы этого заслуживаем».
Разрыв с Западной Европой носит как экономический, так и геостратегический характер. Трамп больше не рассматривает Североатлантический альянс как краеугольный камень внешней политики США. Его попытки положить конец конфликту на Украине пока не увенчались успехом. Ситуация в Газе обострилась, и Израиль получил от Трампа карт-бланш на «завершение работы», что бы это ни значило.
Для них важны инфляция и рецессия — проблемы, которые могут кардинально изменить политику Трампа еще до того, как он завершит половину своего второго президентского срока. В апреле 2025 года, через девять лет после предупреждения Грэма*, сенатор Тед Круз заявил на фоне обвала мировых фондовых рынков: «Если США вступят в рецессию, промежуточные выборы 2026 года станут кровавой баней».
* Линдси Грэм внесен в РФ в список террористов и экстремистов