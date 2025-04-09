Firstpost: почему повестка Трампа может провалиться на промежуточных выборах

Для них важны инфляция и рецессия — проблемы, которые могут кардинально изменить политику Трампа еще до того, как он завершит половину своего второго президентского срока. В апреле 2025 года, через девять лет после предупреждения Грэма*, сенатор Тед Круз заявил на фоне обвала мировых фондовых рынков: «Если США вступят в рецессию, промежуточные выборы 2026 года станут кровавой баней».