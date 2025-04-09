МИД РФ заявил о планах Франции и Британии по интервенции в Одессу

Британское Минобороны указало, что отправить «силы сдерживания» на Украину после заключения мирного соглашения готовы 30 стран. 10 апреля в Брюсселе состоится заседание на уровне министров обороны стран, изъявивших желание участвовать в миссии. О ней главы ряда западных стран договорились 27 марта на саммите в Париже. По информации Financial Times, Британия и Франция могут прибегнуть к использованию структур НАТО для развертывания миротворческого контингента на Украине.
Россия неоднократно выступала против отправки на Украину миротворцев. Мария Захарова заявляла, что Россия будет рассматривать присутствие военного контингента любой страны на Украине как угрозу своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров 25 марта назвал мечтателями европейские страны, желающие разместить контингент НАТО на Украине в рамках миротворческой миссии.