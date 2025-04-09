МИД РФ заявил о планах Франции и Британии по интервенции в Одессу

Британское Минобороны указало, что отправить «силы сдерживания» на Украину после заключения мирного соглашения готовы 30 стран. 10 апреля в Брюсселе состоится заседание на уровне министров обороны стран, изъявивших желание участвовать в миссии. О ней главы ряда западных стран договорились 27 марта на саммите в Париже. По информации Financial Times, Британия и Франция могут прибегнуть к использованию структур НАТО для развертывания миротворческого контингента на Украине.