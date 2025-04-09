«Бессмертный полк» в Челябинске может пройти очно

В Челябинске в 2025 году планируют вернуться к традиционному формату проведения шествия «Бессмертного полка». Акция пройдет 9 Мая в офлайн-режиме — впервые за последние несколько лет.
— По разным причинам мы не делали этого несколько лет. Но считаю, что в год юбилея Великой Победы у жителей региона должна быть возможность выйти на улицы с портретами наших героев, — сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем телеграм-канале.
Безопасности во время проведения акции пообещали уделить особое внимание. Муниципалитеты выберут формат шествия самостоятельно, с учетом прошлого опыта.