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«Бессмертный полк» в Челябинске может пройти очно

Алексей Текслер объявил о планах по проведению Бессмертного полка в очном формате.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске в 2025 году планируют вернуться к традиционному формату проведения шествия «Бессмертного полка». Акция пройдет 9 Мая в офлайн-режиме — впервые за последние несколько лет.

— По разным причинам мы не делали этого несколько лет. Но считаю, что в год юбилея Великой Победы у жителей региона должна быть возможность выйти на улицы с портретами наших героев, — сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем телеграм-канале.

Безопасности во время проведения акции пообещали уделить особое внимание. Муниципалитеты выберут формат шествия самостоятельно, с учетом прошлого опыта.