В Киргизии пресечена попытка государственного переворота

Согласно сообщению, которое приводит агентство АКИpress, спецслужбы с начала 2025 года следили за группой лиц, которые планировали начать беспорядки. Они занимались подготовкой к этому «под управлением идейных вдохновителей», один из которых находится за пределами Киргизии. Заговорщики планировали снять провокационное видео с обращением «избитой, полуобнаженной» киргизки, над которой якобы надругались иностранцы.