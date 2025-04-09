В Киргизии пресечена попытка государственного переворота

«Выявлены и пресечены факты подготовки к разжиганию межнациональной розни через организацию локальных конфликтов с последующими массовыми протестами», — говорится в заявлении.
Согласно сообщению, которое приводит агентство АКИpress, спецслужбы с начала 2025 года следили за группой лиц, которые планировали начать беспорядки. Они занимались подготовкой к этому «под управлением идейных вдохновителей», один из которых находится за пределами Киргизии. Заговорщики планировали снять провокационное видео с обращением «избитой, полуобнаженной» киргизки, над которой якобы надругались иностранцы.
Этот ролик, по замыслу его создателей, должен был «затронуть национальные патриотические чувства» и спровоцировать киргизскую молодежь «аналогично событиям, произошедшим в мае 2024 года». После этого боевые группы, снаряженные огнестрельным оружием, должны были организовать драки и погромы в тех районах Бишкека, где живут и работают иностранцы.
Аналогичные провокации преступники собирались совершить в отношении граждан Киргизии и представителей силовых органов, после чего должны были последовать массовые беспорядки. Заговорщики, в том числе несколько человек из руководства группировки, были задержаны. Сейчас спецслужбы работают над поимкой организаторов.