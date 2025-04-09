Песков: Россия осуждает задержание сотрудницы МИД России во Франции

Французские пограничники задержали сотрудницу МИД РФ в аэропорту Парижа. Дипломат приехала в страну по работе, у нее была виза для служебных поездок. Несмотря на это, у нее забрали телефон и компьютер, а консульского работника к ней не пускали почти семь часов. Женщина провела в пограничной зоне аэропорта сутки — ее отпустили только после демарша со стороны России. В Кремле назвали ситуацию недопустимой, а МИД уже пригрозил Парижу последствиями.