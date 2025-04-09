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Лукашенко назвал челябинцев «белорусскими людьми»

Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии матча «Динамо-Минск» и «Трактора» высказался о челябинцах.

Источник: AP 2024

В своем комментарии он назвал жителей города «белорусскими людьми».

«Трактор» — это наши люди. В свое время в Сибирь сослали многих белорусов. Они там Сибирь создавали, пол-России. Поэтому это наши люди, белорусские«, — заявил президент на тренировке клуба “Динамо-Минск”.

Также Александр Лукашенко поделился с хоккеистами ожиданиями от предстоящего матча.

«Я посмотрел игры “Трактора” — один в один ваша игра: быстрая, иногда без оглядки. Команда, с которой можно играть. Игра будет непростая. Вы должны сыграть достойно, показать красивую игру», — отметил президент Беларуси.

Первые два матча четвертьфинала плей-офф КХЛ челябинские хоккеисты проведут дома. Игры против «Динамо-Минск» состоятся 12 и 14 апреля.