Лукашенко назвал челябинцев «белорусскими людьми»

В своем комментарии он назвал жителей города «белорусскими людьми».
«Трактор» — это наши люди. В свое время в Сибирь сослали многих белорусов. Они там Сибирь создавали, пол-России. Поэтому это наши люди, белорусские«, — заявил президент на тренировке клуба “Динамо-Минск”.
Также Александр Лукашенко поделился с хоккеистами ожиданиями от предстоящего матча.
«Я посмотрел игры “Трактора” — один в один ваша игра: быстрая, иногда без оглядки. Команда, с которой можно играть. Игра будет непростая. Вы должны сыграть достойно, показать красивую игру», — отметил президент Беларуси.
Первые два матча четвертьфинала плей-офф КХЛ челябинские хоккеисты проведут дома. Игры против «Динамо-Минск» состоятся 12 и 14 апреля.