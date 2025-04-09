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«В сборнике представлены 50 заводов». Путин получил в подарок гид по промышленному туризму в Беларуси и России

Путин получил в подарок гид по промышленному туризму с 50 заводами Беларуси и РФ.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин получил в подарок гид по промышленному туризму с 50 заводами Беларуси и РФ. Подарок Путину вручила глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева во время встречи. Об этом информирует пресс-службе Кремля.

Чупшева заметила, что ранее уже презентовала президенту России сборник новых российских туристических маршрутов. Она акцентировала внимание на том, что в этот раз хочет подарить совместный с белорусским правительством проект по промышленному туризму «Две страны, тысячи заводов».

Глава Агентства стратегических инициатив отметила, что в Белорусском институте стратегических исследований заинтересовались реализованным в России проектом. Она добавила, что в результате при содействии белорусских предприятий и поддержке Министерства промышленности появился совместный проект «Две страны, тысячи заводов».

— Здесь представлены 50 заводов, предприятий Республики Беларусь, России с общей историей, это и кооперационные связи, и исторические связи. Мне кажется, интересный туристический проект для жителей наших стран и для дальнейшего сотрудничества по расширению, — уточнила Чупшева.

Президент России подчеркнул, что это интересно и добавил:

— Спасибо, я посмотрю обязательно.

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