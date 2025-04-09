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Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким журналиста Льва Таракова

Известный казахстанский журналист Лев Тараков скончался сегодня, 9 апреля.

Источник: time.kz

АЛМАТЫ, 9 апр — Sputnik. Глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким известного журналиста Льва Таракова.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной известного журналиста и общественного деятеля, главного редактора газеты «Время» Льва Таракова.

«Талантливый представитель творческой династии, Лев Юрьевич внес большой вклад в развитие отечественной журналистики, воспитание молодых специалистов. Среди коллег и окружающих он пользовался большим уважением и авторитетом, был примером профессионализма и преданности делу», — говорится в телеграмме.

Лев Тараков скончался сегодня, 9 апреля.

Лев Тараков родился 9 сентября 1966 года.

В разные годы работал вице-министром информации и общественного согласия Республики Казахстан, руководителем пресс-службы президента Республики Казахстан, советником-посланником посольства Республики Казахстан в Российской Федерации, главным редактором газеты «Известия-Казахстан», главным редактором газеты «Литер».

С мая 2012 года — главный редактор общественно-политической газеты «Время».

С 2012 года — член Совета по вопросам средств массовой информации при Министерстве культуры и информации Республики Казахстан.