Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким журналиста Льва Таракова

АЛМАТЫ, 9 апр — Sputnik. Глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким известного журналиста Льва Таракова.
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной известного журналиста и общественного деятеля, главного редактора газеты «Время» Льва Таракова.
«Талантливый представитель творческой династии, Лев Юрьевич внес большой вклад в развитие отечественной журналистики, воспитание молодых специалистов. Среди коллег и окружающих он пользовался большим уважением и авторитетом, был примером профессионализма и преданности делу», — говорится в телеграмме.
Лев Тараков скончался сегодня, 9 апреля.
Лев Тараков родился 9 сентября 1966 года.
В разные годы работал вице-министром информации и общественного согласия Республики Казахстан, руководителем пресс-службы президента Республики Казахстан, советником-посланником посольства Республики Казахстан в Российской Федерации, главным редактором газеты «Известия-Казахстан», главным редактором газеты «Литер».
С мая 2012 года — главный редактор общественно-политической газеты «Время».
С 2012 года — член Совета по вопросам средств массовой информации при Министерстве культуры и информации Республики Казахстан.