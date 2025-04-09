Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким журналиста Льва Таракова

«Талантливый представитель творческой династии, Лев Юрьевич внес большой вклад в развитие отечественной журналистики, воспитание молодых специалистов. Среди коллег и окружающих он пользовался большим уважением и авторитетом, был примером профессионализма и преданности делу», — говорится в телеграмме.