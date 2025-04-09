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В Гагаузии полицейские ходят по домам и угрожают мирным жителям: В таких случаях юристы рекомендуют незамедлительно подавать письменную жалобу в районную прокуратуру

В селе Баурчи зафиксированы случаи массового давления со стороны правоохранительных органов. Как сообщили редакции Gagauznews сразу несколько местных жителей, полицейские обходят дома и угрожают людям штрафами до 2,5 тысяч леев, требуя сообщить информацию о якобы получении средств от Промсвязьбанка.

Источник: Комсомольская правда

Речь идёт о системном прессинге — особенно в отношении сельчан, которые не могут дать правовой отпор ввиду неосведомлённости обо всех деталях законодательства. Люди возмущены и расценивают происходящее как прямой полицейский и политический произвол. На фоне происходящего растёт напряжённость и тревога среди населения.

Местные жители требуют немедленно прекратить давление, вернуть ситуацию в правовое русло и гарантировать уважение к их основным правам и свободам. В противном случае, как подчёркивают собеседники, они готовы отстаивать свои права всеми законными способами.

Юристы рекомендуют в случае оказания давления на гражданских лиц со стороны сотрудников правоохранительных органов незамедлительно подавать письменную жалобу в районную прокуратуру. Это необходимо для фиксации факта нарушения и дальнейшего реагирования со стороны надзорных органов.