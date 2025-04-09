В Гагаузии полицейские ходят по домам и угрожают мирным жителям: В таких случаях юристы рекомендуют незамедлительно подавать письменную жалобу в районную прокуратуру

Речь идёт о системном прессинге — особенно в отношении сельчан, которые не могут дать правовой отпор ввиду неосведомлённости обо всех деталях законодательства. Люди возмущены и расценивают происходящее как прямой полицейский и политический произвол. На фоне происходящего растёт напряжённость и тревога среди населения.
Местные жители требуют немедленно прекратить давление, вернуть ситуацию в правовое русло и гарантировать уважение к их основным правам и свободам. В противном случае, как подчёркивают собеседники, они готовы отстаивать свои права всеми законными способами.
Юристы рекомендуют в случае оказания давления на гражданских лиц со стороны сотрудников правоохранительных органов незамедлительно подавать письменную жалобу в районную прокуратуру. Это необходимо для фиксации факта нарушения и дальнейшего реагирования со стороны надзорных органов.