В Молдавии могут запретить протесты

КИШИНЕВ, 9 апр — РИА Новости. Власти Молдавии готовят законопроект, чтобы ограничить право граждан на протесты и оказывать давление на оппозицию, заявил депутат парламента от блока «Победа» Вадим Фотеску.
Ранее прокуратура Молдавии направила в суд ходатайство о продлении срока ареста для главы Гагаузии Евгении Гуцул, что вызвало новую волну протестов среди ее сторонников и представителей оппозиции. Ее 20-дневный арест завершается 14 апреля.
«Партия “Действие и солидарность” готовит новый законопроект, чтобы ограничить свободу слова, митингов и протестов. Под расплывчатыми формулировками о нацбезопасности скрывается попытка полностью запретить протесты. Власть боится, что они будут только нарастать перед выборами. Мы будем отстаивать своё право — и конституционное, и международное — на выражение мнения», — заявил Фотеску на митинге поддержки Гуцул.
Он отметил, что давление на оппозицию растет и ситуация с главой Гагаузии является лишь одним из примеров.
«Полиция по всей стране вручает протоколы о якобы электоральной коррупции. Все они будут оспорены в суде. Но с этим пора заканчивать. Надеемся, что суд не продлит ограничения свободы Евгении Гуцул», — добавил депутат.
Гуцул 27 марта через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи «масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии», ее особого правового статуса, закрепленного конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что власти в Кишиневе должны отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в Гагаузии, так как политик заявляет о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критикует политику конфронтации с властями в Москве, которую проводит руководство в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. В регионе прошли несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. Тем не менее молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.