В Молдавии опасаются, что власти запретят празднование Дня Победы

КИШИНЕВ, 9 апр — РИА Новости. Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» готовит законопроект, который запрещает ряд массовых мероприятий, он может быть использован как предлог для запрета Дня Победы 9 мая, считает член оппозиционного блока «Победа» Юрий Витнянский.
Он отметил, что власти уже запретили в стране ношение георгиевской ленты и трансляцию военных фильмов.
«Не удивлюсь, если новый закон будет использован для запрета проведения торжественных мероприятий по случаю победы над фашистскими захватчиками. Мы будем отстаивать наше право на свободу, какие бы противочеловеческие законы не принимала власть. Историю они не сотрут», — подчеркнул политик.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики — 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.