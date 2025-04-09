Мэр Екатеринбурга отдал под реновацию территорию довоенного мясокомбината

«Принять решение о комплексном развитии территории нежилой застройки площадью 64 858 кв. м, расположенной в районе улицы Титова», — постановил Орлов.
Мясокомбинат не работает уже полтора десятилетия, старейшее здание — колбасно-холодильный цех — было построено еще в 1939 году. Компания, которая заключит договор с мэрией, сможет застроить территорию жильем при соблюдении нескольких условий. В частности, она должна будет за свой счет построить садик на 250 мест, отремонтировать участок Монтерской улицы и благоустроить сквер.
Также девелопера обяжут до конца следующего года спроектировать новое здание образовательного центра на Листопадной улице. Впрочем, само строительство пройдет за счет бюджета, если на него выделят финансирование.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее строительная компания «Союз» выиграла торги на право снести дома в Юго-Западном микрорайоне по схеме комплексного развития территории.