Мэр Екатеринбурга отдал под реновацию территорию довоенного мясокомбината

Мясокомбинат не работает уже полтора десятилетия, старейшее здание — колбасно-холодильный цех — было построено еще в 1939 году. Компания, которая заключит договор с мэрией, сможет застроить территорию жильем при соблюдении нескольких условий. В частности, она должна будет за свой счет построить садик на 250 мест, отремонтировать участок Монтерской улицы и благоустроить сквер.