Мерц предложил отменить «турбонатурализацию» в Германии

«Мы снова изменим закон о гражданстве. Так называемая турбонатурализация по истечении трех лет больше не будет проводиться», — сказал он.
Для получения немецкого паспорта необходимо пять лет прожить в стране при обычной натурализации. Срок три года устанавливается для супругов немцев (брак должен быть заключен минимум за два года до подачи заявления) и при наличии особых достижений в вопросе интеграции (например успехи в карьере или обучении) — такое нововведение действует с прошлого года.
Для натурализации в Германии нужно знать немецкий язык на уровне не ниже B1, пройти тест на знание социально-правовых основ жизни в стране, иметь возможность самостоятельно обеспечивать себя и своих иждивенцев, не иметь судимости.
Партия Мерца «Христианско-демократический союз» вместе с «Христианско-социальным союзом» (блок ХДС/ХСС) заняла первое место на прошедших в феврале парламентских выборах в Германии. Второй стала партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), но из-за ее ультраправой позиции другие политические силы отказались формировать коалицию с ней. Поэтому ХДС/ХСС вел коалиционные переговоры с получившей третье место Социал-демократической партией Германии (СДПГ).
АдГ занимает наиболее жесткую позицию в отношении мигрантов: партия выступает за ужесточение политики в отношении них, в свой манифест она включила термин «ремиграция», который подразумевает массовую депортацию мигрантов. ХДС/ХСС и СДПГ придерживаются более мягкой позиции, но тоже видят проблемы в связи с наплывом иностранцев.
«Мы все яснее видим, что с большим количеством приезжающих к нам людей, зачастую вовсе не нуждающихся в защите, в Германии мы просто больше не справляемся», — говорил Мерц о мигрантах.