Мерц предложил отменить «турбонатурализацию» в Германии

Для получения немецкого паспорта необходимо пять лет прожить в стране при обычной натурализации. Срок три года устанавливается для супругов немцев (брак должен быть заключен минимум за два года до подачи заявления) и при наличии особых достижений в вопросе интеграции (например успехи в карьере или обучении) — такое нововведение действует с прошлого года.