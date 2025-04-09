Politico: сможет ли американский «посланник по всем вопросам» справиться со всем

Согласно статье, Уиткофф возглавит группу американских переговорщиков, которые в предстоящие выходные на встрече в Омане попытаются договориться с Ираном по поводу его ядерной программы. Трамп сообщил об этих прямых переговорах во вторник в ходе общения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, но не уточнил, кто их возглавит от США.
«Стив Уиткофф стал посланником по всем вопросам», — посетовал Аарон Дэвид Милллер, бывший переговорщик Госдепартамента по мирным процессам на Ближнем Востоке. В частных разговорах, чиновники администрации Трампа и дипломаты-ветераны начинают сомневаться в том, что он сможет справиться со всеми порученными ему задачами. Один из чиновников Белого дома охарактеризовал офис Уиткоффа как «энергичный, но перегруженный работой».
Однако в Госдепартаменте уверены, что Уиткофф готов к многозадачности, а его сторонники подчеркивают, что он работает не в одиночку и в его команде достаточно опытных и квалифицированных сотрудников.
Шифельбайн напоминает, что некоторые западные дипломаты потратили десятилетия на споры с Москвой и Тегераном по таким вопросам, как территориальные претензии, прекращение огня или переговоры о контроле над вооружениями.
По словам опытных дипломатов, чтобы вести переговоры с Ираном, у Уиткоффа должна быть мощная команда, огромный запас терпенья и готовность продвигаться «только на двух скоростях: медленно и очень медленно».
Что касается переговоров с Россией, высокопоставленный восточноевропейский чиновник заявил: «Российские переговорщики всегда жесткие… Они эксперты в том, как вдалбливать вам детали в течение многих месяцев, пока вы не устанете настолько, что забудете, где верх, а где низ».