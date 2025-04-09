Politico: сможет ли американский «посланник по всем вопросам» справиться со всем

У специального посланника Стива Уиткоффа довольно простая роль в администрации Дональда Трампа. Ему всего лишь нужно разрешить конфликты между Израилем и ХАМАС, Россией и Украиной, а теперь, возможно, еще и добиться сделки между США и Ираном, иронизирует Марк Шифельбайн в статье для Politico.