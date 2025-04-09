Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: сможет ли американский «посланник по всем вопросам» справиться со всем

У специального посланника Стива Уиткоффа довольно простая роль в администрации Дональда Трампа. Ему всего лишь нужно разрешить конфликты между Израилем и ХАМАС, Россией и Украиной, а теперь, возможно, еще и добиться сделки между США и Ираном, иронизирует Марк Шифельбайн в статье для Politico.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, Уиткофф возглавит группу американских переговорщиков, которые в предстоящие выходные на встрече в Омане попытаются договориться с Ираном по поводу его ядерной программы. Трамп сообщил об этих прямых переговорах во вторник в ходе общения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, но не уточнил, кто их возглавит от США.

«Стив Уиткофф стал посланником по всем вопросам», посетовал Аарон Дэвид Милллер, бывший переговорщик Госдепартамента по мирным процессам на Ближнем Востоке. В частных разговорах, чиновники администрации Трампа и дипломаты-ветераны начинают сомневаться в том, что он сможет справиться со всеми порученными ему задачами. Один из чиновников Белого дома охарактеризовал офис Уиткоффа как «энергичный, но перегруженный работой».

Однако в Госдепартаменте уверены, что Уиткофф готов к многозадачности, а его сторонники подчеркивают, что он работает не в одиночку и в его команде достаточно опытных и квалифицированных сотрудников.

Беспокойство вызывает и то, что Россия и Иран славятся как одни из самых жестких переговорщиков в мире.

Шифельбайн напоминает, что некоторые западные дипломаты потратили десятилетия на споры с Москвой и Тегераном по таким вопросам, как территориальные претензии, прекращение огня или переговоры о контроле над вооружениями.

По словам опытных дипломатов, чтобы вести переговоры с Ираном, у Уиткоффа должна быть мощная команда, огромный запас терпенья и готовность продвигаться «только на двух скоростях: медленно и очень медленно».

Что касается переговоров с Россией, высокопоставленный восточноевропейский чиновник заявил: «Российские переговорщики всегда жесткие… Они эксперты в том, как вдалбливать вам детали в течение многих месяцев, пока вы не устанете настолько, что забудете, где верх, а где низ».