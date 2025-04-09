Новый кабмин ФРГ поддержит введение пошлин на ввоз удобрений из Беларуси

Предложение о новых заградительных пошлинах ЕС на удобрения и сельхозпродукцию из России и Беларуси сейчас рассматривает профильный комитет Европарламента. Планируется, что голосование по этому вопросу состоится в мае либо в июне на пленарной сессии.