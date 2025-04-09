Новый кабмин ФРГ поддержит введение пошлин на ввоз удобрений из Беларуси

МИНСК, 9 апр — Sputnik. Будущий кабинет министров Германии поддержит введение Европейским союзом пошлин на импорт удобрений из России и Беларуси. Это следует из согласованного в среду социал-демократами (СДПГ) и блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) коалиционного договора.
«Мы будем по-прежнему обеспечивать эффективное национальное выполнение санкций… Мы поддерживаем планы ЕС по введению пошлин на импорт удобрений из России и Беларуси», — заявлено в документе.
Предложение о новых заградительных пошлинах ЕС на удобрения и сельхозпродукцию из России и Беларуси сейчас рассматривает профильный комитет Европарламента. Планируется, что голосование по этому вопросу состоится в мае либо в июне на пленарной сессии.
Ранее глава ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который, скорее всего, займет кресло канцлера ФРГ, выразил намерение сформировать новое правительство к Пасхе, а то есть к 20 апреля.
Как сообщалось, в конце января этого года Европейская комиссия одобрила предложение ввести пошлины на ряд сельскохозяйственных продуктов и азотных удобрений из России и Беларуси.
«Европейская комиссия одобрила предложение о введении пошлин на ряд сельскохозяйственных продуктов из России и Беларуси, а также на некоторые азотные удобрения», — было сказано в заявлении ЕК.
Уточнялось, что пошлины ЕС не будут распространяться на транзит сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ и Беларуси в третьи страны.