Казахстан готовится жить и работать в условиях обвала цен на энергоресурсы

АЛМАТЫ, 9 апр — Sputnik. Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание с Премьер-министром Олжасом Бектеновым, председателем Национального банка Тимуром Сулейменовым и другими должностными лицами по ситуации в экономике в связи обвалом цен на энергоресурсы и основные товары на мировых рынках вследствие тарифных конфликтов.