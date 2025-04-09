Защита Гуцул представила в суде аргументы против продления ареста

КИШИНЕВ, 9 апр — Новости. Защита главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул представила все необходимые аргументы против продления ее ареста, сообщила в среду журналистам адвокат Наталья Байрам.
В среду суд в Кишиневе должен вынести очередное решение о мере пресечения главе Гагаузии. Прокуратура Молдавии ранее направила в суд ходатайство о продлении срока ареста для Гуцул, что вызвало новую волну протестов среди её сторонников и представителей оппозиции. Ее 20-дневный арест завершается 14 апреля.
Заседание завершилось, судья Серджиу Чобану удалился для принятия решения. Защита представила все необходимые аргументы против продления ареста.
Второй адвокат Гуцул Серджиу Морару выразил оптимизм относительно исхода заседания, указав на отсутствие новых материалов в деле. «Прошло две недели, дополнительных обвинений не было представлено. Сегодня мы их не услышали. Надеемся на позитивное решение суда», — сказал Морару.
Прокуратура настаивает на аресте Гуцул на 30 суток, мотивируя это рисками вмешательства в ход расследования и возможной попыткой обвиняемой скрыться от правосудия. Защита ходатайствовала об изменении меры пресечения на судебный контроль, указывая на отсутствие законных оснований для содержания главы автономии под стражей.
Гуцул находится под арестом с 25 марта после задержания в аэропорту Кишинева. Ей предъявлены обвинения в нарушениях при финансировании запрещенной партии «Шор» и нарушениях в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в прошлом году.