Защита Гуцул представила в суде аргументы против продления ареста

Гуцул находится под арестом с 25 марта после задержания в аэропорту Кишинева. Ей предъявлены обвинения в нарушениях при финансировании запрещенной партии «Шор» и нарушениях в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в прошлом году.