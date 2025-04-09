NYT: Трамп хочет заключить ядерную сделку с Ираном лучше, чем при Обаме

Трамп низко оценил способности переговорщиков, которых выбрал Обама. Он считает, что, если бы они пару раз встали из-за стола переговоров и ушли, США смогли бы добиться куда более выгодной сделки, говорится в статье. Сейчас, когда иранцы гораздо ближе к созданию ядерного оружия, чем на момент сделки с Обамой, отчасти потому, что сам Трамп вышел из этого соглашения в 2018 году, у президента есть шанс показать, как следует вести переговоры с Ираном.