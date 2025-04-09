NYT: Трамп хочет заключить ядерную сделку с Ираном лучше, чем при Обаме

Трамп низко оценил способности переговорщиков, которых выбрал Обама. Он считает, что, если бы они пару раз встали из-за стола переговоров и ушли, США смогли бы добиться куда более выгодной сделки, говорится в статье. Сейчас, когда иранцы гораздо ближе к созданию ядерного оружия, чем на момент сделки с Обамой, отчасти потому, что сам Трамп вышел из этого соглашения в 2018 году, у президента есть шанс показать, как следует вести переговоры с Ираном.
Иран, судя по всему, хочет получить обновленную версию соглашения времен Обамы, которое ограничивало его запасы ядерных материалов. США хотят ликвидировать обширную инфраструктуру по обогащению ядерного топлива и ракетную программу Ирана, а также добиться от него отказа от поддержки ХАМАС, «Хезболлы» и других региональных прокси.
Однако США придется действовать быстро, отмечает NYT. Иранская ядерная программа совершенствуется с каждым днем, а действие механизма snapback (этот механизм подразумевает восстановление согласованных ранее санкций Совета Безопасности ООН. — Прим. ред.) истечет 18 октября, после чего США лишатся мощного рычага воздействия на Иран.
И Вашингтон уже пригрозил Тегерану нанесением военных ударов, если переговоры не увенчаются успехом. «Иранцы будут удивлены, когда узнают, что имеют дело вовсе не с Бараком Обамой или Джоном Керри. Это совсем другая игра», — сказал республиканец от Айдахо Джим Риш, председатель сенатского Комитета по международным отношениям.
Однако Деннис Джетт, профессор международных отношений Пенсильванского государственного университета, считает, что Трамп вряд ли снимет угрозу военных ударов с повестки дня, что делает шансы на успешные переговоры ничтожными.
Переговоры между США и Ираном начнутся в субботу в Омане. Как сообщается, американскую команду возглавит спецпосланник Стив Уиткофф. Ирану и США предстоит не только добиться консенсуса по иранской ядерной программе, но и покончить с 45-летней враждой между двумя государствами, что сделать очень непросто, отмечает NYT.
Думаю, что эти переговоры будут недолгими и непродуктивными. Уиткофф… похоже, считает, что дипломатия — это просто заключение сделки. Все не так просто.
Как предполагает Карим Саджадпур, ирано-американский политический аналитик, команда Трампа на переговорах окажется «не в своей тарелке». По его словам, придется обсуждать сугубо технические детали, такие как уровни обогащения урана, технические характеристики центрифуг и режимы проверки. «Американской стороне не хватает четкого опыта и определенной цели, поэтому она может быть побеждена на переговорах иранской стороной, у которой есть и то, и другое», — пояснил он.