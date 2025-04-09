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NYT: Трамп хочет заключить ядерную сделку с Ираном лучше, чем при Обаме

В 2016 году от Дональда Трампа, который баллотировался на пост президента, требовали подробностей о том, как он будет решать некоторые из самых сложных проблем безопасности в мире. Трамп дал незатейливый рецепт для предотвращения иранской ядерной программы: команда президента Барака Обамы должна была просто встать из-за стола переговоров и уйти. Теперь ему на себе предстоит испытать эффективность этого совета, пишет The New York Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Трамп низко оценил способности переговорщиков, которых выбрал Обама. Он считает, что, если бы они пару раз встали из-за стола переговоров и ушли, США смогли бы добиться куда более выгодной сделки, говорится в статье. Сейчас, когда иранцы гораздо ближе к созданию ядерного оружия, чем на момент сделки с Обамой, отчасти потому, что сам Трамп вышел из этого соглашения в 2018 году, у президента есть шанс показать, как следует вести переговоры с Ираном.

Пока же пропасть между сторонами кажется непреодолимой.

Иран, судя по всему, хочет получить обновленную версию соглашения времен Обамы, которое ограничивало его запасы ядерных материалов. США хотят ликвидировать обширную инфраструктуру по обогащению ядерного топлива и ракетную программу Ирана, а также добиться от него отказа от поддержки ХАМАС, «Хезболлы» и других региональных прокси.

Однако США придется действовать быстро, отмечает NYT. Иранская ядерная программа совершенствуется с каждым днем, а действие механизма snapback (этот механизм подразумевает восстановление согласованных ранее санкций Совета Безопасности ООН. — Прим. ред.) истечет 18 октября, после чего США лишатся мощного рычага воздействия на Иран.

Трамп поставил высокую плану: он хочет заключить гораздо более жесткую сделку по Ирану, чем та, которая была согласована при администрации Обамы. Именно это станет мерилом его успешности.

И Вашингтон уже пригрозил Тегерану нанесением военных ударов, если переговоры не увенчаются успехом. «Иранцы будут удивлены, когда узнают, что имеют дело вовсе не с Бараком Обамой или Джоном Керри. Это совсем другая игра», сказал республиканец от Айдахо Джим Риш, председатель сенатского Комитета по международным отношениям.

Однако Деннис Джетт, профессор международных отношений Пенсильванского государственного университета, считает, что Трамп вряд ли снимет угрозу военных ударов с повестки дня, что делает шансы на успешные переговоры ничтожными.

Переговоры между США и Ираном начнутся в субботу в Омане. Как сообщается, американскую команду возглавит спецпосланник Стив Уиткофф. Ирану и США предстоит не только добиться консенсуса по иранской ядерной программе, но и покончить с 45-летней враждой между двумя государствами, что сделать очень непросто, отмечает NYT.

Думаю, что эти переговоры будут недолгими и непродуктивными. Уиткофф… похоже, считает, что дипломатия — это просто заключение сделки. Все не так просто.

Деннис Джетт
профессор международных отношений Пенсильванского государственного университета

Как предполагает Карим Саджадпур, ирано-американский политический аналитик, команда Трампа на переговорах окажется «не в своей тарелке». По его словам, придется обсуждать сугубо технические детали, такие как уровни обогащения урана, технические характеристики центрифуг и режимы проверки. «Американской стороне не хватает четкого опыта и определенной цели, поэтому она может быть побеждена на переговорах иранской стороной, у которой есть и то, и другое», — пояснил он.