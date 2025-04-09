Гуцул перевели под домашний арест

Главу Гагаузии 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили о ее задержании. В ее отношении возбудили два уголовных дела — о предполагаемых нарушениях при финансировании ликвидированной в 2023-м партии «Шор», а также о возможных нарушениях в управлении избирательным фондом во время выборов в Гагаузии, прошедших в прошлом году.