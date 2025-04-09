Гуцул перевели под домашний арест

КИШИНЕВ, 9 апр — РИА Новости. Суд Кишинева принял решение перевести главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул под домашний арест, говорится в оглашенном вердикте.
«Частично удовлетворить запрос прокуроров, применить в отношении Гуцул Евгении меру пресечения в виде домашнего ареста», — заявила судья.
В свою очередь, адвокат главы автономии Наталья Байрам сообщила о намерении подать апелляцию. Защита считает решение суда необоснованным и чрезмерно строгим и будет добиваться полного освобождения Гуцул.
Двадцатидневный арест башкана должен завершится 14 апреля, однако молдавская прокуратура подала запрос о продлении срока ее задержания, что вызвало новую волну протестов среди сторонников политика и представителей оппозиции.
Задержание Гуцул.
Главу Гагаузии 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили о ее задержании. В ее отношении возбудили два уголовных дела — о предполагаемых нарушениях при финансировании ликвидированной в 2023-м партии «Шор», а также о возможных нарушениях в управлении избирательным фондом во время выборов в Гагаузии, прошедших в прошлом году.
Гуцул 27 марта через адвокатов обратилась с заявлениями к президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи масштабной кампании властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии, ее особого правового статуса, закрепленного конституцией. Она призвала помочь в решении кризиса.
Как заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков призвал Кишинев отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году, после ее победы на выборах в Гагаузии, так как политик заявляет о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критикует политику конфронтации с властями в Москве, которую проводит руководство в Кишиневе.
Власти республики пытались объявить выборы незаконными, но солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. В регионе прошли несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. Тем не менее молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство.