Токаев подписал водный кодекс

Первый блок новелл Кодекса направлен на внедрение новых механизмов водосбережения и охрану водных объектов. Впервые в законодательство введено понятие «водная безопасность». Оно охватывает защиту граждан и экономики от дефицита воды и загрязнения водных объектов, а также защиты интересов Республики Казахстан в области охраны и использования трансграничных водных объектов.