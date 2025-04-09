Суд в Кишиневе перевел Гуцул под домашний арест

Суд избрал такую меру пресечения, несмотря на требования прокуратуры оставить политика под стражей. До этого, 7 апреля, заседание по делу Евгении Гуцул было прервано из-за сообщений о минировании здания, людей эвакуировали из суда. Позже выяснилось, что сообщения были ложными.