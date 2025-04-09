Защита Гуцул опротестует решение суда о домашнем аресте

КИШИНЕВ, 9 апр — Новости. Защита главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул опротестует решение районного суда Кишинева о домашнем аресте их подзащитной, сообщила РИА Новости адвокат Наталья Байрам.
Суд Кишинева в среду принял решение перевести главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул под домашний арест. Гуцул находится под арестом с 25 марта после задержания в аэропорту Кишинева. Ей предъявлены обвинения в нарушениях при финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор» и нарушениях в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в прошлом году.
«Мы категорически не согласны с решением суда и будем незамедлительно подавать апелляцию. Считаем данную меру пресечения необоснованной и чрезмерно строгой. Будем добиваться полного освобождения», — сказала Байрам.
Ранее прокуратура Молдавии направила в суд ходатайство о продлении срока ареста для главы Гагаузии, что вызвало новую волну протестов среди ее сторонников и представителей оппозиции. Ее 20-дневный арест завершается 14 апреля. В среду прокуроры подали запрос о продлении срока ареста Гуцул.