Защита Гуцул опротестует решение суда о домашнем аресте

Суд Кишинева в среду принял решение перевести главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул под домашний арест. Гуцул находится под арестом с 25 марта после задержания в аэропорту Кишинева. Ей предъявлены обвинения в нарушениях при финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор» и нарушениях в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в прошлом году.