Паслер позвал ветеранов на парад Победы в Екатеринбурге

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер лично пригласил ветеранов Великой Отечественной войны к участию в параде Победы. Встречу с ними он провёл накануне, сообщает департамент информационной политики региона.
«Для меня большая честь встретиться с вами в преддверии этого священного праздника и пригласить вас стать самыми почётными гостями парада в Екатеринбурге», — сказал Паслер.
Он подчеркнул, что именно благодаря непоколебимой стойкости и силе духа ветеранов наша страна встретила победную весну 1945 года. И выразил радость по поводу возможности лично поприветствовать каждого из них в канун 80-летия Победы и выразить им благодарность.
Врио губернатора обратился со словами признательности к ветеранам-фронтовикам: пулеметчику Павлу Алексеевичу Кузнецову, разведчику Михаилу Васильевичу Миронову и радисту Николаю Спиридоновичу Власову, которые принимали участие в освобождении Чехословакии и дошли до Берлина. На встрече также были труженики тыла — супруги Михаил Рафаилович и Раиса Афанасьевна Кузнецовы, которые в годы войны оставили учебу и наравне со взрослыми трудились в колхозе, выращивали хлеб.
Денис Паслер пообщался и с Зайтуной Шайхилисламовной Преображенской, пережившей блокаду Ленинграда в детском возрасте, и с Верой Кузьминичной Максимовой, которая сражалась в партизанском отряде. Многие из них уже отметили 90-летний юбилей, а некоторые — даже преодолели вековой рубеж. Тем не менее, они продолжают активную общественную и патриотическую деятельность, общаются с молодежью, занимаются творчеством, делятся своим опытом и участвуют в мероприятиях, направленных на укрепление боевого духа воинов, участвующих в специальной военной операции.
«Искренне восхищаюсь вами», — подчеркнул врио губернатора Свердловской области.
Во время встречи Денис Паслер ответил на вопросы ветеранов. Пообещал Михаилу Кузнецову, проработавшему 54 года на предприятии «Уралэлектротяжмаш», в ближайшее время посетить завод. Кроме того, заверил ветеранов в том, что в Свердловской области сохранят традиции доблести и мужества, а поддержка защитников Отечества будет только усиливаться.