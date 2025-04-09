Паслер позвал ветеранов на парад Победы в Екатеринбурге

Денис Паслер пообщался и с Зайтуной Шайхилисламовной Преображенской, пережившей блокаду Ленинграда в детском возрасте, и с Верой Кузьминичной Максимовой, которая сражалась в партизанском отряде. Многие из них уже отметили 90-летний юбилей, а некоторые — даже преодолели вековой рубеж. Тем не менее, они продолжают активную общественную и патриотическую деятельность, общаются с молодежью, занимаются творчеством, делятся своим опытом и участвуют в мероприятиях, направленных на укрепление боевого духа воинов, участвующих в специальной военной операции.