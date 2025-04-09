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Лукашенко подписал директиву об идеологии Беларуси 9 апреля 2025 года

Александр Лукашенко подписал директиву об идеологии Беларуси 9 апреля 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Лукашенко подписал директиву об идеологии республики 9 апреля 2025 года. Как сообщил телеграм-канал «Пул Первого», подписанная директива под номером 12 «О реализации основ идеологии белорусского государства» направлена на повышение эффективности идеологической работы, актуализацию нормативно-правовой базы, которой регулируется идеологическая сфера.

Как информирует названный источник, директива также утверждает концептуальные основы белорусского государства. В частности, определяется необходимость пропаганда разделяемого всем обществом понимания государственности белорусского народа.

Уточняются механизмы унификации «подходов по проведению идеологической работы с населением и ее оценке».

Помимо этого, директива предполагает вовлечения в прогосударственное информационно-идеологическое поле тех граждан республики, которые заняты и трудятся в частном секторе экономики.

Ранее мы писали о том, что посол Турции в Беларуси сообщил, с чем связно подорожание отдыха для белорусов (тут про это).