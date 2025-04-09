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США и Узбекистан подписали соглашение по минералам

США и Узбекистан подписали соглашение, касающееся критических минералов, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

«Делегация Министерства инвестиций, промышленности и торговли во главе с министром Л. Кудратовым находится в США… По итогам встреч подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере критических минералов, достигнуты договорённости об инвестициях в разведку и добычу полезных ископаемых», — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили вопросы строительства комплексов тонкого измельчения руд и внедрения современных технологий в процесс добычи минералов.

Кроме того, США выразили готовность содействовать повышению квалификации узбекских специалистов в данной области.