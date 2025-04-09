США и Узбекистан подписали соглашение по минералам

«Делегация Министерства инвестиций, промышленности и торговли во главе с министром Л. Кудратовым находится в США… По итогам встреч подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере критических минералов, достигнуты договорённости об инвестициях в разведку и добычу полезных ископаемых», — говорится в сообщении.