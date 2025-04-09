Последние зарубежные новости за 9 апреля 2025 года: свежие события текущего дня

Европейские страны НАТО обеспокоены возможным сокращением военного присутствия США и просят заранее сообщать о таких шагах. По данным Bloomberg, вывод может затронуть не менее 10 из 80 тыс. военных, находящихся сейчас в Европе, в том числе на восточном фланге альянса.