Последние зарубежные новости за 9 апреля 2025 года: свежие события текущего дня

CNN: Китай может выиграть торговую войну с США
По мнению обозревателя американского СМИ Коллинсона, Китай способен выдержать затяжное противостояние благодаря самодостаточности, особенно в сфере ИИ и производства. США же столкнутся с ростом цен и зависимостью от импорта.
Politico: Уиткофф имеет дело с «волевыми» переговорщиками из РФ и Ирана
Уиткоффу трудно одновременно вести диалог с представителями РФ и Ирана, считают в администрации Трампа. Россия и Иран, по словам источников, славятся «волевыми» и «хитрыми» переговорщиками.
Bloomberg: НАТО просит США не выводить войска из Европы без предупреждения
Европейские страны НАТО обеспокоены возможным сокращением военного присутствия США и просят заранее сообщать о таких шагах. По данным Bloomberg, вывод может затронуть не менее 10 из 80 тыс. военных, находящихся сейчас в Европе, в том числе на восточном фланге альянса.
WirtschaftsWoche: правительство Германии хочет стать посредником в торговле оружием
Правительство Германии намерено взять на себя посредническую роль между оборонной промышленностью страны и иностранными заказчиками. Новый механизм предполагает изменение законодательства и централизацию контроля экспорта вооружений.
TNI: йеменские хуситы переиграли Вашингтон
Несмотря на действия ВМС США и союзников, хуситы продолжают блокировать Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море, используя дроны и ракеты. Это подрывает позиции США как ведущей морской державы на фоне роста мощи флота Китая.