Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последние зарубежные новости за 9 апреля 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 9 апреля 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

CNN: Китай может выиграть торговую войну с США

Источник: Reuters

По мнению обозревателя американского СМИ Коллинсона, Китай способен выдержать затяжное противостояние благодаря самодостаточности, особенно в сфере ИИ и производства. США же столкнутся с ростом цен и зависимостью от импорта.

Politico: Уиткофф имеет дело с «волевыми» переговорщиками из РФ и Ирана

Источник: Reuters

Уиткоффу трудно одновременно вести диалог с представителями РФ и Ирана, считают в администрации Трампа. Россия и Иран, по словам источников, славятся «волевыми» и «хитрыми» переговорщиками.

Bloomberg: НАТО просит США не выводить войска из Европы без предупреждения

Европейские страны НАТО обеспокоены возможным сокращением военного присутствия США и просят заранее сообщать о таких шагах. По данным Bloomberg, вывод может затронуть не менее 10 из 80 тыс. военных, находящихся сейчас в Европе, в том числе на восточном фланге альянса.

WirtschaftsWoche: правительство Германии хочет стать посредником в торговле оружием

Правительство Германии намерено взять на себя посредническую роль между оборонной промышленностью страны и иностранными заказчиками. Новый механизм предполагает изменение законодательства и централизацию контроля экспорта вооружений.

TNI: йеменские хуситы переиграли Вашингтон

Несмотря на действия ВМС США и союзников, хуситы продолжают блокировать Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море, используя дроны и ракеты. Это подрывает позиции США как ведущей морской державы на фоне роста мощи флота Китая.