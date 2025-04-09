Вице-премьер рассказал, как Сербия влюбилась в ЕС

«Сербия строила свои отношения с ЕС, руководствуясь эмоциями. Сербия обожала ЕС и прощала ему все грехи и обманы. Убеждение, что балканские народы склонны к страстной любви, в отличие от народов севера, на примере ЕС и Сербии оказалась верной. Представьте себе, что Бельгию бомбят, отбирают часть ее территории и что Бельгии приходится бороться, чтобы выполнить условия и стать членом такой организации, не прося извинений или изменения политики по отношению к себе. У Бельгии нет такой любви к ЕС», — привел пример Вулин.