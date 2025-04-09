Вице-премьер рассказал, как Сербия влюбилась в ЕС

«Причинами, по которым Сербия “влюбилась в ЕС” и стремглав бросилась к нему, были способность ЕС сохранить мир на европейском континенте и разрешать кризисы, экономическое развитие и демократические ценности», — сказал политик на конференции «Путь Сербии в ЕС» в Европейском парламенте.
Однако ЕС не попытался предотвратить гражданскую войну, предложив Союзной Федеративной Республике Югославия членство, отметил Вулин. Кроме того, Евросоюз обвинил в войне сербов, признал отделившиеся республики, а потом помогал обеим сторонам в гражданской войне, добавил вице-премьер.
«Сербия строила свои отношения с ЕС, руководствуясь эмоциями. Сербия обожала ЕС и прощала ему все грехи и обманы. Убеждение, что балканские народы склонны к страстной любви, в отличие от народов севера, на примере ЕС и Сербии оказалась верной. Представьте себе, что Бельгию бомбят, отбирают часть ее территории и что Бельгии приходится бороться, чтобы выполнить условия и стать членом такой организации, не прося извинений или изменения политики по отношению к себе. У Бельгии нет такой любви к ЕС», — привел пример Вулин.
Вице-премьер также напомнил о поддержке ЕС бомбардировок НАТО Сербии и Республики Сербской, признании Брюсселем самопровозглашенной республики Косово и «участии в каждой попытке свержения президента Александра Вучича».
«Сербия не должна ничего доказывать ЕС, но, наоборот, ЕС должен доказывать Сербии, потому что не мы лгали», — заключил политик.
В конце марта президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия будет привержена цели вступления в Европейский союз. О том, что стратегической целью страны служит полноправное членство в ЕС, глава государства озвучил еще в сентябре 2024 года. Вместе с тем страна проводит независимую политику в отношении России, отметил тогда политик.
Сербия подала заявку на вступление в Евросоюз в 2009 году, спустя три года получила статус кандидата. В 2021 году Вучич говорил, что стране становится все менее интересно вступление в Европейский союз, поскольку этот процесс затягивается, а ее граждане не видят прогресса. Он отмечал, что интеграция Сербии в Евросоюз напрямую зависит от отношений с Косово.
НАТО начала военную операцию против Югославии 24 марта 1999 года. В течение 78 дней авиация альянса ежедневно бомбила сербские города, объясняя это необходимостью защитить албанское население Косово от этнических чисток. Главным политическим итогом войны стали окончательный распад Югославии и возникновение частично признанного государства Косово.
Российские власти неоднократно заявляли об осуждении операции в Югославии.