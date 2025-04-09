Гуцул обвинила правящую партию Молдавии в давлении на оппозицию

Она поблагодарила всех, кто приходил поддерживать ее на заседании и проводил митинги в ее защиту. «Все, что сегодня происходит — это просто подавление гагаузского народа, это демонстрация, что у Кишинева больше силы. Да, у них есть сила в правоохранительных органах, в судах, в прокуратуре, у гагаузов сила — в характере, в единстве, в том, что мы знаем, чего мы хотим и мы идем по тому пути, который мы выбрали. А мы выбрали, что хотим жить в красивой, процветающей, благополучной, самое главное — демократической стране, чтобы ни один человек не подвергался пыткам и не попадал в тюрьму без вины», — подчеркнула Гуцул.