Сенатор Климов: покушения на Трампа могут быть связаны с Украиной

«Зеленский еще должен выполнить несколько важных вещей для Трампа. Американский лидер надеется продавить Зеленского в вопросе о перемирии и со сделкой по металлам. По моим прогнозам, Киев не выполнит предварительные условия перемирия по отказу от ударов по энергетической инфраструктуре и, скорее всего, не подпишет или будет тянуть с подписью соглашения по ископаемым. В этом случае Трамп будет вынужден наказать Зеленского. Это могут быть персональные санкции или уголовное дело за хищение американских денег. Я думаю, что руководитель ФБР Кэш Патель уже давно готов и только ждет отмашки от Трампа», — сказал Олейник.