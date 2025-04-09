Трамп: США немедленно повышают пошлины в отношении Китая до 125%

Вместе с тем он поставил на паузу пошлины в отношении более 75 стран, которые обратились к Белому дому с просьбой о переговорах об урегулировании пошлин и не предприняли никаких ответных действий против Соединенных Штатов. «Я санкционировал 90-дневную паузу, а также существенно пониженный взаимный тариф в размере 10% на этот период — также с немедленным вступлением в силу», — написал Трамп.