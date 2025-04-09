Трамп: США немедленно повышают пошлины в отношении Китая до 125%

«Из-за неуважения со стороны Китая в отношении мировых рынков я повышаю пошлины, взимаемые США с Китая, до 125%, они вступают в силу немедленно», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Вместе с тем он поставил на паузу пошлины в отношении более 75 стран, которые обратились к Белому дому с просьбой о переговорах об урегулировании пошлин и не предприняли никаких ответных действий против Соединенных Штатов. «Я санкционировал 90-дневную паузу, а также существенно пониженный взаимный тариф в размере 10% на этот период — также с немедленным вступлением в силу», — написал Трамп.
2 апреля Дональд Трамп объявил о взаимных пошлинах в отношении товаров из 185 стран, включая Китай. В ответ власти КНР ввели дополнительные пошлины в размере 34%.
Вчера США повысили пошлины на китайские товары до 104%, объяснив это тем, что Китай не отменил свои зеркальные пошлины. Сегодня власти КНР сообщили, что в ответ также повышают пошлины на американские товары до 104%. Тарифные войны отражаются на мировой торговле, заявляла накануне председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она говорила, что основной опасностью этой борьбы для российской экономики может стать снижение мировых цен на нефть.