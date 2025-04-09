Трамп приостановил введение пошлин против более 75 стран

«Основываясь на том факте, что более 75 стран обратились к представителям США, включая министерства торговли, казначейства и USTR (Торговое представительство США.— “Ъ”), с просьбой провести переговоры по решению обсуждаемых вопросов, касающихся торговли, торговых барьеров, тарифов, манипулирования валютой и неденежных тарифов, и что эти страны по моему настоятельному предложению не приняли никаких ответных мер против Соединенных Штатов, я разрешил сделать 90-дневную паузу», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.