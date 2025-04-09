Трамп приостановил введение пошлин против более 75 стран

«Основываясь на том факте, что более 75 стран обратились к представителям США, включая министерства торговли, казначейства и USTR (Торговое представительство США.— “Ъ”), с просьбой провести переговоры по решению обсуждаемых вопросов, касающихся торговли, торговых барьеров, тарифов, манипулирования валютой и неденежных тарифов, и что эти страны по моему настоятельному предложению не приняли никаких ответных мер против Соединенных Штатов, я разрешил сделать 90-дневную паузу», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Глава Белого дома также объявил о снижении до 10% взаимного тарифа с указанными странами на этот период. Уточнение вступает в силу немедленно.
2 апреля Дональд Трамп объявил о взаимных пошлинах на товары из 185 стран, включая Китай. В качестве ответной меры власти КНР ввели дополнительные тарифы на товары из США в размере 34%. С сегодняшнего дня, 9 апреля, США повысили пошлины на импорт из КНР еще на 50 процентных пунктов. Теперь общий уровень тарифной нагрузки на поставки из Китая составляет 104%.