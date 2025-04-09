В Киргизии предотвратили очередную попытку государственного переворота

В ГНКБ Киргизии утверждают, что предотвращенные события должны были напоминать погромы, произошедшие в Бишкеке в мае 2024 года. Тогда бытовой конфликт между киргизами и проживавшими в хостеле индусами и пакистанцами перерос в драку с последующими волнениями и митингами. Поводом стало то, что иностранцы курили возле пиццерии, что не понравилось местным. Пострадали несколько десятков человек.