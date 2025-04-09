Пентагон раскрыл роль России в военном присутствии США в Европе

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что страны Европы призвали США заранее уведомлять о планах по выводу войск с континента, так как им нужно время, чтобы подготовиться к сокращению американского присутствия. При этом в европейские элиты убеждены, что администрация Трампа почти наверняка выведет примерно 80 тысяч американских военнослужащих с континента.