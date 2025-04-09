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Лавров прибыл в Алма-Ату для участия в СМИД СНГ

АЛМА-АТА, 9 апреля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Алма-Ату, передает корреспондент ТАСС.

Ожидается, что 11 апреля он примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ и проведет отдельную встречу с главами внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что особое внимание на заседании СМИД СНГ будет уделено подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и другим вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества, а также тематике укрепления пограничной безопасности.

Встреча с главами МИД Центральной Азии, по словам дипломата, будет посвящена актуальным вопросам политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия в шестистороннем формате, а также укреплению безопасности и стабильности в регионе.